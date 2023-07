Carnaval Sztukmistrzów 2023 w Lublinie już wystartował! Tłumy podziwiają występy ulicznych artystów [ZDJĘCIA]

Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie i towarzyszący mu Urban Highline Festival to stałe punkty na mapie kulturalnej miasta. Pod koniec lipca do stolicy Lubelszczyzny zjeżdża się mnóstwo zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów ulicznych. Przez cztery dni trwania wydarzenia w centrum miasta można podziwiać zapierające dech w piersiach akrobacje i zabawy z ogniem. Podczas pokazów nie brakuje także zabawnych sytuacji, które potrafią doprowadzić do wybuchu śmiechu u najbardziej ponurych osób! Z kolei miłośnicy podniebnych akrobacji powinni podnieść głowy do góry, bowiem nad miastem zawisły specjalne liny, po których highlinerzy urządzają sobie imponujące przechadzki. Teraz macie okazję, by się o tym wszystkim przekonać! Carnaval Sztukmistrzów wystartował w czwartkowe (27 lipca) popołudnie i potrwa aż do niedzieli (30 lipca). Szczegółowy program znajdziecie na stronie carnavallublin.eu.

Zobaczcie w powyższej galerii, jak wyglądał pierwszy dzień Carnavalu Sztukmistrzów 2023!

Carnaval Sztukmistrzów 2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.