Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 18.08.2024

Noc z soboty na niedzielę (17/18 sierpnia) będzie pochmurna, z przelotnym deszczem i burzami. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na ogół do 10 mm, jedynie na południu lokalnie od 20 mm do 35 mm - informuje IMGW. Uwaga na lokalne mgły, które nad ranem na północy kraju mogą ograniczać widzialność do 300 m. Noc ciepła, z temperaturą. 14°C do 19°C. Najcieplej w centrum, tam miejscami do 20°C. - Wiatr przeważnie słaby, z kierunków wschodnich, nad morzem punktowo południowy. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Niedziela (18 sierpnia) zapowiada się na pochmurny, burzowy dzień, z możliwymi opadami deszczu, a także gradu. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm w północnych obszarach kraju, około 20 mm miejscami w centrum, do 35-45 mm podczas akumulacji na południu kraju - czytamy w komunikacie IMGW. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej nad morzem, w zachodniej Polsce i w górach. Tam termometry pokażą od 20°C do 24°C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura maksymalna na ogół od 26°C do 31°C. - Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych, tylko na wybrzeżu i Pomorzu okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

