Ukrainoczka w Lublinie. Sprawdźcie, co można kupić

Już jest. Pierwszy w Lublinie i województwie lubelskim sklep sieci Ukrainoczka został otwarty w piątek, 7 lutego. Lokal znajduje się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 51 i choć jest dość mały, sam właściciel mówi, że to sklep „butikowy”, oferuje całkiem sporą szeroką gamę towarów.

- To dla nas ważne miasto, ponieważ bliskość granicy ukraińskiej powoduje, że mnóstwo przybyszy z Ukrainy zamieszkuje również w Lublinie. To jest pierwszy sklep tutaj, chcieliśmy, żeby to było w centrum miasta, przy jednej z głównych ulic i tak też się stało – powiedział portalowi Eska.pl Maksim Primieczajew, prezes Ukrainoczki.

Ukrainoczka to sieć delikatesów oferująca produkty spożywcze i kosmetyki z Ukrainy oraz innych krajów wschodnich, takich jak Litwa, Łotwa, Gruzja czy Mołdawia. W asortymencie znajdą się m.in. chleb, kasze, wędliny (w tym z koniny), suszone ryby, mrożonki, kawior, słodycze, napoje, alkohole oraz chałwa słonecznikowa i tradycyjny kwas chlebowy. Większość towarów pochodzi oczywiście zza naszej wschodniej granicy.

- Na pewno typowe dla Ukrainy produkty, czy to słodycze, czy słonina na tzw. trzy palce, kwas chlebowy, chałwa słonecznikowa. Po otrzymaniu koncesji będą również dostępne alkohole specyficzne dla krajów wschodnich – dodał w rozmowie z Eską.pl Maksim Primieczajew.

Ukrainoczka. Co można kupić w sklepie?

Na sklepowych półkach można znaleźć również choćby takie produkty, jak:

woda Borjomi w cenach od 9,49 zł do 11,49 zł (w zależności od objętości)

okuń rzeczny suszony - 6,99 zł (100 g)

ryba płoć suszona - 6,99 zł (100 g)

flądra - 7,49 zł (100g)

stawrydka suszona kosztuje - 14,99 zł (100 g)

słonina węgierska - 4,69 zł (100 g)

oga Jogurts - 7, 99 zł (kg)

algi morskie z marchewką - 2,99 (100 g)

kawa starego Lwowa - 20,49 zł (250 g)

Sklep Ukrainoczka w Lublinie otwarty jest codziennie od poniedziałku do sobota w godz. 9-22, a w niedziele handlowe w godz. 10-19.

Przypomnijmy, że do tej pory otwarte zostały 23 sklepy tej sieci w Polsce, między innymi w Poznaniu, Kielcach, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy czy Gorzowie Wielkopolskim.