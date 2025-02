"Leśne złoto" pojawiło się już w polskich lasach. Można sporo zarobić

Zrzuty, czyli te opadnięte elementy poroża, można sobie po znalezieniu zabrać do domu i nie trzeba nikomu się z tego tłumaczyć. Nie wolno wykorzystywać niedozwolonych technik tego zbioru, bo na przykład niektórzy płoszą zwierzynę, naganiają na siatki ogrodzeniowe. [...] Wyjątkiem od tego są znaleziska, które są niejako przyrośnięte do czaszki. Jeżeli zwierzę padło w naturalny sposób i to poroże jest łącznie z czaszką, to o takim fakcie należy powiadomić albo nadleśnictwo, albo dzierżawcę obwodu łowieckiego, czyli myśliwych. Razem z czaszką nie wolno zbierać - mówił Artur Soszyński, starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Chotyłów, cytuje portal radio.lublin.pl.