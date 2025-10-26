Quiz. Czarny kot, sól i podkowa. Prawda czy mit? Sprawdź, ile wiesz o przesądach

Czy naprawdę czarny kot przynosi pecha, a rozsypana sól zwiastuje kłótnię? W polskiej kulturze nie brak przesądów, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Jedne bawią, inne wciąż potrafią wzbudzić niepokój. Sprawdź, ile z nich naprawdę znasz i czy potrafisz odróżnić ludową mądrość od zwykłego mitu!
Quiz o przesądach, które zna każda babcia
Choć żyjemy w XXI wieku, przesądy wciąż mają się świetnie. Wielu z nas, nawet nie wierząc w pecha czy złe znaki, odruchowo omija czarnego kota, nie stawia torebki na podłodze albo chucha na znaleziony grosik. Takie zwyczaje, zakorzenione głęboko w tradycji ludowej, to nie tylko zabobony, ale także element naszej kultury, przekazywany z pokolenia na pokolenie. W dawnych czasach miały chronić przed nieszczęściem, dziś są raczej barwną częścią codzienności i ciekawostką o dawnych wierzeniach.
Pokaż jak dobrze znasz polskie przesądy i ludowe powiedzenia - w naszym quizie sprawdzisz, czy potrafisz odróżnić prawdę od mitu. Życzymy powodzenia i zachęcamy spróbować zmierzyć się w teście ze swoją babcią lub dziadkiem!
Quiz. Wierzysz w pecha? Sprawdź, ile wiesz o polskich przesądach!