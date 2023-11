Szewc to był gość!

Zamość. Zabójstwo 16-letniego Eryka. Wstrząsające ustalenia śledczych: Gabriel G. z rozbiegu kopnął go w twarz. Po wszystkim włączył grę komputerową

W piątek (17.11) wieczorem policjanci otrzymali informację o pijanej kobiecie, która próbuje wyjechać swoim BMW z rowu. Próbował jej pomóc pasażer auta, ale on też był zbyt pijany. Do zdarzenia doszło w miejscowości Szczekarków pow. opolski. Na miejsce pojechali policjanci. - Gdy jeden z funkcjonariuszy próbował wyjąć kluczyk, siedząca za kierownicą kobieta, która nie chciała wyjść z auta, zaczęła go gryźć. Agresywna kobieta znieważała policjantów. Konieczne było użycie środków przymusu w postaci siły fizycznej i kajdanek - informuje nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

32-letnia Ukrainka oznajmiła, że jest chora na gruźlice, dlatego niezbędne okazało się przymusowe pobranie od niej krwi. Kobieta została umieszczona w policyjnym areszcie.

Kobieta musi się liczyć nie tylko z odpowiedzialnością karną za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości, ale także za znieważanie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Ukraince grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Szokujące słowa matki 16-letniego Ukraińca, który napadł z nożem na 12-latkę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.