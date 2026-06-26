Ukrainka wyrzuca polskie produkty do kosza. "Nic osobistego"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-06-26 11:43

Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego wywołało falę komentarzy w sieci. Głos zabrała między innymi ukraińska tiktokerka, która zapowiedziała zrezygnowanie z kupowania polskiej żywności. Zaznaczyła jednak, że jej decyzja to nic osobistego.

Kolaż ze screenów TikToka, przedstawiający zbliżenie na polskie produkty spożywcze, m.in. opakowanie makaronu i puszkę groszku. W tle kosz na śmieci z napisem w języku ukraińskim, informujący o rezygnacji z polskich produktów. Całość odnosi się do napięć politycznych i dyskusji, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: TikTok/ Tiktok

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego wywołała ogromne poruszenie. Dyskusja na ten temat toczy się nie tylko w mediach, ale też w serwisach społecznościowych obu krajów. Wśród wielu opinii wyróżnia się nagranie udostępnione na TikToku przez pewną Ukrainkę. W krótkim wideo autorka poinformowała, że choć nie czuje złości wobec naszego kraju, to zamierza całkowicie zrezygnować z obecności polskiej żywności w swoim domu, kwitując to stwierdzeniem, iż nie ma w tym nic osobistego. Materiał zdobył już ponad 144 tysiące odsłon.

Warto zauważyć, że autorka popularnego nagrania nie zachęca innych użytkowników do podobnych działań, ani nie występuje jako głos większej grupy. Jej oświadczenie ma charakter czysto indywidualny. Sposób przekazu sugeruje jednak wyraźnie, że jest to bezpośrednia odpowiedź na ostatnie napięcia polityczne i pogorszenie stosunków na linii Warszawa-Kijów.

Warto przypomnieć tło całej sytuacji. Prezydent Karol Nawrocki uzasadnił swój krok zatwierdzeniem przez Zełenskiego patronatu nawiązującego do UPA dla jednej z ukraińskich brygad. Ten fakt stał się bezpośrednią przyczyną odebrania najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.

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