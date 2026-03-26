Ukradł w Lublinie plecak i wsiadł do pociągu. Na stacji końcowej czekała już na niego policja

Marta Grabiec
2026-03-26 11:04

Szybka reakcja policjantów z Lublina sprawiła, że sprawca kradzieży nie zdążył uciec daleko. 67-letni mężczyzna, który na dworcu PKP ukradł plecak z cenną zawartością, został zatrzymany w Krakowie tuż po wyjściu z pociągu.

Opuszczone rogatki

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczny jest czarno-żółty krzyż św. Andrzeja, element rogatki kolejowej, osadzony na ciemnym słupku. Bezpośrednio za nim rozciąga się rogatka pomalowana w czarno-żółte pasy, biegnąca w dal w prawo. W tle, po lewej stronie, szybko przemieszcza się pociąg o ciemnoniebieskich wagonach z czerwonym i żółtym paskiem. Po prawej stronie, na rozmazanej drodze, stoi srebrny samochód, a za nim niewyraźne zarysy budynków.

Kradzież na dworcu w Lublinie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie dworca PKP w Lublinie. Policjanci z 3. Komisariatu otrzymali zgłoszenie o kradzieży plecaka, w którym znajdował się laptop, sprzęt elektroniczny oraz gotówka. Łączna wartość strat została oszacowana na blisko 16 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Kluczowy był czas, dlatego równolegle analizowano okoliczności zdarzenia, zabezpieczano dostępne informacje i współpracowano ze Strażą Ochrony Kolei.

Trop prowadził do Krakowa

Dzięki szybkim ustaleniom policjanci w krótkim czasie wytypowali sprawcę. Ustalono, że po dokonaniu kradzieży opuścił Lublin pociągiem jadącym do Krakowa.

Informacja o podejrzanym została natychmiast przekazana dalej. Dalsze działania przebiegały dynamicznie – służby w Krakowie były przygotowane na jego przyjazd. 67-latek został zatrzymany tuż po wyjściu z pociągu na peron. Jak wynika z ustaleń, był wyraźnie zaskoczony tak szybkim działaniem funkcjonariuszy.

Zatrzymanie i konsekwencje

Mężczyzna miał przy sobie skradzione przedmioty, choć – jak ustalono – zdążył wydać około 1000 złotych. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Trafił do policyjnej celi.

67-latek odpowie za kradzież. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa pokazuje, jak istotna jest szybka wymiana informacji między służbami oraz sprawne działania operacyjne, które pozwalają na zatrzymanie sprawców nawet w trakcie próby ucieczki.

Galeria zdjęć 17
Sonda
Byłeś/aś kiedyś świadkiem kradzieży?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ