Ukradł w Lublinie plecak i wsiadł do pociągu. Na stacji końcowej czekała już na niego policja

Kradzież na dworcu w Lublinie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie dworca PKP w Lublinie. Policjanci z 3. Komisariatu otrzymali zgłoszenie o kradzieży plecaka, w którym znajdował się laptop, sprzęt elektroniczny oraz gotówka. Łączna wartość strat została oszacowana na blisko 16 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Kluczowy był czas, dlatego równolegle analizowano okoliczności zdarzenia, zabezpieczano dostępne informacje i współpracowano ze Strażą Ochrony Kolei.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

Trop prowadził do Krakowa

Dzięki szybkim ustaleniom policjanci w krótkim czasie wytypowali sprawcę. Ustalono, że po dokonaniu kradzieży opuścił Lublin pociągiem jadącym do Krakowa.

Informacja o podejrzanym została natychmiast przekazana dalej. Dalsze działania przebiegały dynamicznie – służby w Krakowie były przygotowane na jego przyjazd. 67-latek został zatrzymany tuż po wyjściu z pociągu na peron. Jak wynika z ustaleń, był wyraźnie zaskoczony tak szybkim działaniem funkcjonariuszy.

Zatrzymanie i konsekwencje

Mężczyzna miał przy sobie skradzione przedmioty, choć – jak ustalono – zdążył wydać około 1000 złotych. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Trafił do policyjnej celi.

67-latek odpowie za kradzież. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa pokazuje, jak istotna jest szybka wymiana informacji między służbami oraz sprawne działania operacyjne, które pozwalają na zatrzymanie sprawców nawet w trakcie próby ucieczki.

