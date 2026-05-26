Sezon weselny w pełni

Wraz z początkiem sezonu weselnego w Polsce znów widać, jak bardzo zmieniają się oczekiwania par młodych. Organizacja przyjęcia ślubnego coraz rzadziej ogranicza się do klasycznego obiadu i tortu. W 2026 roku wesela stają się bowiem dużym przedsięwzięciem finansowym - średnia cena tzw. talerzyka wynosi już od około 320 do nawet 500 zł za osobę, a w prestiżowych lokalizacjach potrafi przekroczyć 700 zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty atrakcji - niektóre z nich są zaskakująco drogie oraz dość nietypowe.

Personalizacja zamiast schematów

Coraz wyraźniej widać, że pary młode nie chcą już standardowych rozwiązań. Zamiast klasycznych atrakcji, takich jak fotobudki czy pokazy fajerwerków, stawiają na elementy, które lepiej oddają ich styl i charakter. W tym sezonie można bowiem zauważyć, że dochodzi od tzw. personalizacji uroczystości. To jednak niejedyny trend tego roku. Okazuje się, że coraz więcej młodych wybiera na swoje wesele nietypową atrakcje prowadzoną na żywo!

Kulinarne show na żywo hitem przyjęć

Jednym z najsilniejszych trendów są obecnie stacje kulinarne działające na żywo. Goście mogą obserwować przygotowywanie potraw na ich oczach – od sushi barów, przez mobilne koktajl bary, aż po stanowiska z pizzą wypiekaną na miejscu.

Tego typu atrakcje często zastępują tradycyjne późnowieczorne posiłki. Liczy się efekt wizualny, interakcja i swobodna atmosfera, która sprzyja integracji gości. Jedzenie przestaje być więc tylko posiłkiem, a staje się częścią rozrywki.

Szczególną popularność zdobyły mobilne stanowiska z pizzą, które działają w formie mini-piekarni ustawionej bezpośrednio na weselu. Pizze przygotowywane są na bieżąco, a menu ustalają wcześniej młodzi.

Mamy cały sezon zapełniony, musimy odmawiać. Pary są już zapisane na przyszły rok. Pewnie za miesiąc pojawią się pytania o terminy na 2028 r., ale nie przyjmujemy rezerwacji z tak dużym wyprzedzeniem. Dla nas to nie jest praca, tylko dodatek i hobby - mówił dla portalu Interia Klaudiusz Pupiec zajmujący się wypiekaniem pizzy na weselach.