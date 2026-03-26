Kobieta wjechała w ogrodzenie komisariatu. Jej życia nie udało się uratować

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-03-26 10:38

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Dęblinie. 73-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie komisariatu policji. Pomimo natychmiastowej reakcji świadków i służb ratunkowych, jej życia nie udało się uratować.

Wypadek w Dęblinie

Autor: KPP Ryki/ Materiały prasowe

Zdarzenie na ul. Niepodległości

Do wypadku doszło po godzinie 16:00 na ul. Niepodległości w Dęblinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 73-letnia mieszkanka powiatu ryckiego kierowała samochodem marki Toyota. Kobieta wyjeżdżała z ul. Rynek, czyli drogi podporządkowanej, na drogę główną.

W chwili, gdy pojazdy poruszające się ul. Niepodległości zatrzymały się, kierująca powoli ruszyła. Następnie przejechała przez jezdnię, zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie Komisariatu Policji w Dęblinie.

Natychmiastowa pomoc świadków i policjantów

Świadek zdarzenia od razu zareagował, informując dyżurnego jednostki. Następnie, wspólnie z komendantem komisariatu, który kończył służbę, przystąpił do udzielania pomocy kobiecie.

Jak się okazało, 73-latka była nieprzytomna. Niezwłocznie rozpoczęto czynności ratunkowe oraz wezwano zespół ratownictwa medycznego. Pomimo szybkiej reakcji i zaangażowania wielu osób, nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety.

Śledczy ustalają przyczyny

Na miejsce zdarzenia wezwano prokuratora, który zdecydował o zabezpieczeniu ciała i skierowaniu go na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej. Ma ona pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci kobiety.

Sprawą zajmują się śledczy, którzy będą wyjaśniać zarówno okoliczności samego zdarzenia, jak i to, co doprowadziło do utraty przytomności przez kierującą. Na tym etapie nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn tragedii.

Wypadek
Galeria zdjęć 2
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚMIERTELNY WYPADEK