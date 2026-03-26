Kobieta wjechała w ogrodzenie komisariatu. Jej życia nie udało się uratować

Zdarzenie na ul. Niepodległości

Do wypadku doszło po godzinie 16:00 na ul. Niepodległości w Dęblinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 73-letnia mieszkanka powiatu ryckiego kierowała samochodem marki Toyota. Kobieta wyjeżdżała z ul. Rynek, czyli drogi podporządkowanej, na drogę główną.

W chwili, gdy pojazdy poruszające się ul. Niepodległości zatrzymały się, kierująca powoli ruszyła. Następnie przejechała przez jezdnię, zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie Komisariatu Policji w Dęblinie.

FA-50GF nad Dęblinem

Natychmiastowa pomoc świadków i policjantów

Świadek zdarzenia od razu zareagował, informując dyżurnego jednostki. Następnie, wspólnie z komendantem komisariatu, który kończył służbę, przystąpił do udzielania pomocy kobiecie.

Jak się okazało, 73-latka była nieprzytomna. Niezwłocznie rozpoczęto czynności ratunkowe oraz wezwano zespół ratownictwa medycznego. Pomimo szybkiej reakcji i zaangażowania wielu osób, nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety.

Śledczy ustalają przyczyny

Na miejsce zdarzenia wezwano prokuratora, który zdecydował o zabezpieczeniu ciała i skierowaniu go na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej. Ma ona pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci kobiety.

Sprawą zajmują się śledczy, którzy będą wyjaśniać zarówno okoliczności samego zdarzenia, jak i to, co doprowadziło do utraty przytomności przez kierującą. Na tym etapie nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn tragedii.

