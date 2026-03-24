Diler z woj. lubelskiego zatrzymany. Towaru wystarczyłyby do sporządzenia ponad 14 tys. porcji

Informacja doprowadziła do zatrzymania

Do zatrzymania doszło przed weekendem. Kryminalni z Komisariatu Policji w Wisznicach uzyskali informację, że 31-latek może przechowywać narkotyki w miejscu swojego zamieszkania.

W związku z tym wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach udali się pod wskazany adres. Na miejscu potwierdzili wcześniejsze ustalenia.

Pokój Zbrodni - Kurier diler morderca Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Znaczne ilości narkotyków i nielegalne wyroby

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli worki foliowe z białym i żółtym proszkiem oraz substancją krystaliczną. Ujawniono również paski nasączone substancją, kapsułki, słoiki z suszonymi grzybami oraz susz marihuany.

Dodatkowo mundurowi znaleźli papierosy bez polskich znaków akcyzy, wagi elektroniczne oraz gotówkę.

Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone środki to m.in. mefedron, amfetamina, plastry nasączone MDMA, marihuana, a także grzyby zawierające substancje zabronione. Jak ustalono, ich ilość pozwalała na przygotowanie ponad 14 tysięcy porcji dilerskich.

Areszt i poważne konsekwencje

Nielegalne substancje zostały zabezpieczone, a 31-latek zatrzymany. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim, gdzie usłyszał zarzuty.

Mężczyzna odpowie za udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Na wniosek Policji i Prokuratury Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 31-latkowi grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

