Ukradł samochody za ponad 400 tysięcy. Miał ulubioną markę

W ręce policjantów wpadł Sebastian D. (27 l.) z Lublina, który wyspecjalizował się w kradzieży nowych japońskich suvów. Na swoim koncie ma co najmniej 4 nissany xtrail, które ukradł na terenie całego kraju. Wybierał prawie nowe sztuki, dość powiedzieć, że wartość 4 aut to łącznie 460 tys. złotych. Wpadł po kradzieży nissana w Lublinie, kiedy to poradził sobie z zabezpieczeniami auta za 165 tys. zł. Trafił do aresztu. A policjanci szukali innych jego wyczynów. - Policjanci na podstawie zgromadzonych materiałów udowodnili mężczyźnie 3 kolejne przestępstwa, do których doszło w Sosnowcu, Rzeszowie i Łodzi - informuje nadkom. Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Chciał ukraść auto. Spektakularna porażka! Na pocieszenie ukradł kierownicę