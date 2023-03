Ukradł krzyż i uciekał rowerem. Pójdzie siedzieć na pięć lat?

Roman W. nie krył się wcale ze swoimi wrażymi zamiarami. Po krzyż pojechal rowerem w niedzielę, około godziny 13- Mieszkańcy zauważyli jadącego rowerem mężczyznę, który na plecach wiezie 2 metrowy metalowy krzyż. Bez problemu rozpoznali, że krzyż nieznajomy najprawdopodobniej ukradł z ruin pobliskiej cerkwi. Podejrzewając go o popełnienie przestępstwa ujęli go - opowiada mł. asp. Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim. Krzyż ma ponad 100 lat, świadczy o tym m.in. data wybita na jego dolnej części: 1920. - Początkowo mieszkańcy sugerowali cykliście, aby odniósł krzyż do cerkwi, z miejsca skąd go zabrał. Ponieważ nie chciał tego zrobić, postanowili zgłosić sprawę na policję. O zdarzeniu powiadomili tomaszowską komendę. Jak się okazało, Roman W. był pijany. - Oprócz kradzieży krzyża z ruin cerkwi, stanowiący dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, mężczyzna odpowie także za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 5 lat więzienia - dodaje policjantka.

