Ukradł dwadzieścia złotych, pójdzie siedzieć na piętnaście lat?!

Co mu strzeliło do głowy?!

Jeśli to miał być skok stulecia to ewidentnie nie wyszedł. 31-latek sprytnie zaplanował swój skok. Na twarz naciągnął kominiarkę, a pod ręką miał także nóż. Tak wyposażony wszedł do jednej z kwiaciarni i oznajmił przestraszonej ekspedientce, że to jest napad. Wystraszona kobieta rzuciła mężczyźnie dwadzieścia złotych i uciekła na zaplecze, skąd zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze nie mieli większych problemów z namierzeniem sprawcy napadu. - Mężczyzna został zatrzymany przez policyjny patrol kilka miejscowości dalej. Podczas przeszukania mundurowi odnaleźli przy nim dwa noże, kominiarkę oraz banknot, który zabrał z kwiaciarni - czytamy na stronie internetowej policji. 31-latek trafił do aresztu na dwa miesiące, usłyszał również zarzut. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu kara piętnastu lat więzienia.

