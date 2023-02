Udawali policjantów. Pójdą siedzieć na osiem lat?

Do oszustw na terenie Białej Podlaskiej doszło na początku grudnia ubiegłego roku. Młodzi oszuści nie byli zbyt wyrafinowani ani pomysłowi, korzystali ze scenariuszy znanych z tysięcy podobnych spraw. Dzwonili do starszych osób podając się za policjantów. - Kontaktowali się z seniorami twierdząc, że członek ich rodziny spowodował wypadek drogowy. By mógł uniknąć więzienia niezbędne było przekazanie kurierowi gotówki - opowiada kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji. - W przypadku 86-letniej mieszkanki miasta była to kwota 20 tysięcy złotych. Niestety dopiero po przekazaniu pieniędzy kobieta nabrała podejrzeń, że mogło dojść do oszustwa. Tego dnia sprawcy usiłowali dodatkowo wyłudzić od bialskich seniorów pieniądze na łączną kwotę 330 tysięcy złotych. Na szczęście im się nie udało. Policjantom udało się natomiast wpaść na ich trop. - W miejscu zamieszkania jednego z nich policjanci zabezpieczyli biżuterię, jak też niemal 30 tysięcy złotych oraz kilka tysięcy w obcej walucie. Również w przypadku drugiego z młodzieńców, policjanci zabezpieczyli biżuterię. Ustalamy do kogo należą zabezpieczone precjoza - dodaje policjantka. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

