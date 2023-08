i Autor: Viktor Mogilat / CC0 / pexels.com Uciekła ze szpitala psychiatrycznego. Starsza kobieta błąkała się po torach. Pomoc nadeszła w porę

Mogło dojść do nieszczęścia!

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Starsza kobieta błąkała się na torach kolejowych. Jak się okazało, była to pacjentka szpitala psychiatrycznego, która samowolnie opuściła placówkę. Na szczęście pomoc nadeszła w porę, a 61-latka trafiła w bezpieczne miejsce.