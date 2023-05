Uciekła do sąsiadów błagając o pomoc. Grzegorz ruszył na policjantów z piłą mechaniczną

Zapłacił tyle, co za olej i wygrał pół miliona. W banku mu nie uwierzą! To największy farciarz w mieście

Do tej pory policjanci nie mieli informacji, że Grzegorz M. znęca się nad swoją matką. 78-latka nikomu o tym nie mówiła, od pewnego czasu znosząc w milczeniu zachowanie syna. Kilka dni temu nie wytrzymała. Poprosiła o pomoc. - Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłał policjantów z posterunku policji w Michowie. Na miejscu w rozmowie ze zgłaszającą policjanci ustalili, że 42-latek był pijany i agresywny. Znęcał się nad nią, wszczynał kłótnie i bił kobietę po ciele, czym spowodował u niej obrażenia ciała, wybił kobiecie zęba. 78-latka uciekła do sąsiadów - opowiada sierż. sztab. Jagoda Stanicka z policji w Lubartowie. Mundurowi zastali mężczyznę na posesji. Był wściekły. 42-latek wyszedł do policjantów grożąc im trzymaną w ręku włączoną piłą mechaniczną, obok na ziemi leżał młot. Policjanci musieli go obezwładnić.

Czytaj też: Międzyrzecz Podlaski. Renata spaliła gospodarstwo byłego męża? Rodzina nie chciała jej wpuścić do domu

- 42-latek usłyszał zarzut znęcania się nad matką a także stosowania wobec funkcjonariuszy groźby w celu wymuszenia na nich określonego zachowania. Sąd zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt tymczasowy - informuje sierżant sztabowy Jagoda Stanicka, oficer prasowa KPP Lubartów. Mężczyzna może trafić do więzienia na 5 lat.

Sonda Czy jako kobieta doświadczyłaś kiedyś przemocy domowej? Tak Nie