Tych banknotów nie przyjmą przy kasie. NBP ostrzega Polaków

Kasjer może odmówić przyjęcia pieniędzy

Gotówka wciąż pozostaje jednym z najczęściej używanych sposobów płatności, dlatego wiele osób regularnie ma w portfelu banknoty, które przeszły już przez wiele rąk. Z czasem papierowe pieniądze mogą się zużywać, niszczyć albo ulegać przypadkowym uszkodzeniom. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że stan banknotu może mieć znaczenie podczas płacenia za zakupy.

Takich banknotów sklep może nie zaakceptować

Narodowy Bank Polski wskazuje, że problemy mogą pojawić się w przypadku banknotów między innymi:

podartych lub przerwanych,

postrzępionych,

podklejonych,

mocno zabrudzonych,

zaplamionych,

odbarwionych,

uszkodzonych w sposób utrudniający rozpoznanie ich wartości.

W takiej sytuacji kasjer nie ma obowiązku przyjmowania takiego banknotu jako zapłaty. Odmowa nie oznacza jednak, że pieniądze tracą całkowicie swoją wartość. Co więc zrobić?

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Nowa moneta kolekcjonerska NBP

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Co zrobić z uszkodzonym banknotem?

Osoba posiadająca zniszczony banknot może zgłosić się do banku w celu jego wymiany. NBP informuje, że zużyte lub uszkodzone banknoty, jeśli można rozpoznać ich autentyczność oraz nominał, można wymienić w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Dotyczy to między innymi banknotów, które są naddarte, zabrudzone, zaplamione czy odbarwione.

W przypadku, gdy banknoty lub monety nie spełniają warunków wymiany w bankach, przyjmowane są przez banki na podstawie wniosku i przesyłane do wymiany do Centrali NBP - informuje NBP.

Co ważne, warto pamiętać, że stopień uszkodzenia może mieć znaczenie przy wymianie. Jeżeli banknot zachował odpowiednią część powierzchni, może zostać wymieniony na pełną wartość, ale w przypadku większych zniszczeń zasady mogą być inne.

Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. Banknot, który zachował ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, a także banknot przerwany na nie więcej niż dziewięć części stanowiący w całości 100 proc. powierzchni banknotu, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną - informuje NBP.