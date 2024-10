Kijany to niewielka miejscowość w województwie lubelskim, położona przy jednej z głównych tras przelotowych. Nie wiadomo zatem, czy szczęście uśmiechnęło się do mieszkańca okolicy, czy ktoś zatrzymał się na chwilę podczas podróży i postanowił przy okazji spróbować swoich sił w Lotto. Niezależnie od tego, była to dobra decyzja. Szczęśliwy gracz zagrał metodą chybił-trafił, a zaznaczone na kuponie liczby 3, 15, 17, 22, 29, 48 pokrywały się z tymi, które zostały wylosowane 6 października podczas Studia Lotto. Oznaczało to tylko jedno - rozbicie kumulacji i główną wygraną w kwocie 11 261 116,30 złotych!

Co można zrobić z tak ogromną sumą pieniędzy? Tutaj możliwości są niemal nieograniczone. Za taką kasę można zafundować sobie luksus do końca życia i spełnić największe marzenia, które wcześniej wydawały się nierealne. Nowy dom, samochód, podróż dookoła świata... ograniczeniem w tym przypadku jest tylko wyobraźnia!

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Sonda Grasz w Lotto? Tak Nie Nie, ale zamierzam zacząć Czasem