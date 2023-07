QUIZ. Już wiesz, kto zagrał Oppeneheimera. My pytamy o inne biograficzne role gwiazd

W sobotę lublinianie i turyści tłumnie ruszyli na ulice miasta, by skorzystać z atrakcji oferowanych przez trwający od czwartku Carnaval Sztukmistrzów i Urban Highline Festival. Nic w tym dziwnego, bo program był naprawdę bogaty! W centrum miasta można podziwiać zmagania slacklinerów chodzących na taśmach rozwieszonych nad głowami przechodniów oraz widowiskowe pokazy sztukmistrzów i buskerów. Na Błoniach pod Zamkiem funkcjonują natomiast tematyczne strefy, w których nie tylko można się zrelaksować, ale także na przykład nauczyć podstaw chodzenia po linie, a gdy dopadnie was głód lub pragnienie to możecie skorzystać z oferty food trucków i tematycznego Baru Żongler.

Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie - tłumy podziwiają wyczyny artystów.

Wśród szczególnie wartych odnotowania sobotnich wydarzeń trzeba wskazać premierę pokazu „Slack Sensation” w wykonaniu dwóch slacklinerów: Filipa Oleksika i Moritza Purera oraz wiolonczelistki Zofii Bętkowskiej. Ich wspólne show można było podziwiać na Błoniach pod Zamkiem (powtórka w niedzielę o godz. 16!). O godz. 21 w sobotę po raz ostatni podczas tej edycji Carnavalu Sztukmistrzów na placu Zamkowym odbyło się natomiast widowisko „Arret d’Urgence” w wykonaniu grupy Akoreacro. Przejdźcie do powyższej galerii i zobaczcie zdjęcia!