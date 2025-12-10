Tragiczny wypadek z udziałem policjantów. Jacek, Witold i Ryszard zginęli na miejscu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-10 9:16

23 lat temu doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęli policjanci Wydziału XV Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Lublinie. Samochód służbowy, którym jechali młodszy inspektor Jacek Adamczyk, młodszy inspektor Witold Gontarz i starszy aspirant Ryszard Krzysztoń, zderzył się z innym pojazdem.

Lublin. Tragiczna śmierć 3 policjantów. Najmłodszy miał 30 lat

i

Autor: Lubelska Policja/ Shutterstock Lublin. Tragiczna śmierć 3 policjantów. Najmłodszy miał 30 lat

Policjanci z Lublina wspominają swoich zmarłych kolegów, którzy zginęli w tragicznym wypadku, do którego doszło 10 grudnia 2002 roku. W trakcie podróży służbowej ich samochód służbowy zderzył się z innym pojazdem. Wszyscy policjanci zginęli na miejscu. Młodszy inspektor Jacek Adamczyk miał 42 lata. Przełożeni zlecali mu prowadzenie najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych postępowań przygotowawczych dotyczących najcięższych przestępstw kryminalnych. Pośmiertnie został odznaczony złotą odznaką zasłużony policjant i awansowany na stopień młodszego inspektora policji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj też: "Walczył do końca". Nie żyje policjant Kamil Szewczyk z Katowic. Miał 38 lat

Młodszy inspektor Witold Gontarz miał 50 lat. Prowadził najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne związane z przestępczością zorganizowaną. Pośmiertnie został odznaczony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji złotą odznaką Zasłużony Policjant, a także pośmiertnie awansowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stopień młodszego inspektora policji.

Czytaj też: Osiem lat temu zginęła na służbie. Policjanci wspominają st. sierż. Magdalenę Dolebską

Starszy aspirant Ryszard Krzysztoń miał 30 lat. Realizował najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane sprawy dotyczące najcięższych przestępstw kryminalnych. Pośmiertnie został odznaczony złotą odznaką Zasłużony Policjant i awansowany na stopień starszego aspiranta policji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Pogrzeb policjanta
Lublin SE Google News
Pokój Zbrodni
Paulina Dembska. Malta wstrząśnięta śmiercią Polki | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA LUBLIN
LUBLIN