Trudne wybory to nie wszystko. Czas zabaw i niepowtarzalnych okazji. Horoskop

Zero litości

Horoskop tygodniowy na 19-25 stycznia 2025: Baran

21.03-20.04

SZALONY CZAS

Rzucisz się w wir imprez i balów. Sam nie wiedziałeś, że tak bardzo masz na nie ochotę, a gdy już zaczniesz szaleć, poczujesz się nareszcie jak ryba w wodzie. Zostaniesz największym uwodzicielem w dyskotece. Gratulacje!

RADA: Oby w tym szaleństwie była metoda. Nie przegap ważnych okazji do zawarcia ciekawych znajomości, które mogą potem zaowocować profitami.

Horoskop tygodniowy na 19-25 stycznia 2025: Byk

21.04-21.05

WYJDZIESZ NA PROSTĄ

Okaże się, że kłopot, który przez ostatnie tygodnie spędzał ci sen z powiek, nie jest aż tak poważny, jak mogłoby się początkowo wydawać. Dzięki pomocy zaufanych osób uda ci się wszystko załatwić w najlepszy możliwy sposób, więc nic się nie martw.

RADA: Ważniejsze wydatki mimo wszystko przełóż na później. Jeszcze nie jesteś na nie wystarczająco gotowy, decyzja może więc być nietrafna.

Horoskop tygodniowy na 19-25 stycznia 2025: Bliźnięta

22.05-21.06

DOSTANIESZ WIADOMOŚĆ

Dowiesz się czegoś, czego nigdy byś się nie spodziewał. To zmieni zupełnie twoje spojrzenie na pewną osobę, o której, zdawałoby się, już dawno zdążyłeś zapomnieć, wchodząc w życiu w całkiem nowy etap. To sprawi, że spojrzysz na pewne sprawy inaczej.

RADA: Możesz teraz dać się ponieść emocjom. To, co ci one podpowiadają, jest w tym wypadku całkowicie słuszne.

Horoskop tygodniowy na 19-25 stycznia 2025: Rak

22.06-22.07

ODKRYJESZ COŚ NOWEGO

Nigdy byś się tego nie spodziewał, prawda? A jednak! Może odnajdziesz jakichś nieznanych krewnych, a może znajdziesz skarb? Jedno jest pewne – już teraz zaczynasz rozumieć, że na horyzoncie jest coś wyjątkowo ciekawego.

RADA: Mimo wszystko musisz zachować ostrożność. Niech doświadczenia z przeszłości będą dla ciebie w tym przypadku cenną wskazówką.

Horoskop tygodniowy na 19-25 stycznia 2025: Lew

23.07-22.08

NIE DZIAŁAJ SAM

Próbujesz poradzić sobie z pewnym problemem sam, bo chcesz być samodzielny. Ale wszystko wskazuje na to, że nie poradzisz sobie sam z tymi sprawami, zwłaszcza przy obecnym nadmiarze obowiązków. Poproś o pomoc przyjaciela.

RADA: Uda ci się przechytrzyć osoby, które próbują uniemożliwić ci realizację planów. Wszystko się uda, tylko spróbuj. I nie musisz tym razem działać sam.

Kolejne znaki zodiaku znajdują się w galerii: