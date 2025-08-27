Do tragicznego wypadku doszło w minioną niedzielę w gminie Szastarka.

57-letni rolnik został przygnieciony przez tylną klapę prasy rolniczej podczas prac przy belowaniu słomy.

Mężczyznę znaleziono nad ranem

W minioną niedzielę (24.08) w gminie Szastarka doszło do tragicznego zdarzenia podczas prac polowych. 57-letni mieszkaniec gminy został przygnieciony przez tylną klapę prasy rolniczej i poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna zajmował się prasowaniem słomy, a nad ranem został znaleziony przy maszynie. Policjanci wyjaśniają obecnie szczegółowe okoliczności wypadku.

To kolejne dramatyczne zdarzenie, do którego doszło w trakcie prac rolnych. Mundurowi przypominają, że w okresie żniw ryzyko wypadków w gospodarstwach wzrasta. Niestety, niejednokrotnie kończą się one tragicznie i dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Funkcjonariusze apelują do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Podczas prac polowych należy sprawdzać stan techniczny maszyn, dbać o ich prawidłowe zabezpieczenie oraz pamiętać o własnym bezpieczeństwie. - Rolniku, nim rozpoczniesz pracę w polu, czy w obrębie gospodarstwa sprawdź maszyny i dobrze przygotuj je do pracy a także pamiętaj o podstawowych zasadach własnego bezpieczeństwa – apeluje aspirant Marzena Sałata z policji.