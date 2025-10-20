Tragiczny wypadek w Kijanach. Nie żyje 85-letnia piesza potrącona przez kierowcę audi

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-20 7:43

Tragiczny wypadek w Kijanach (woj. lubelskie). Na drodze wojewódzkiej nr 829 46-letni kierowca Audi potrącił 85-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Mimo natychmiastowej pomocy i reanimacji, piesza zmarła. Policja apeluje o ostrożność i noszenie elementów odblaskowych po zmroku.

Tragiczny wypadek w Kijanach. Nie żyje 85-letnia piesza potrącona przez kierowcę audi

i

Autor: KPP Łęczna/ Materiały prasowe
  • 46-letni kierowca Audi potrącił 85-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.
  • Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi w terenie zabudowanym.
  • Piesza nie miała na sobie elementów odblaskowych.
  • Pierwszej pomocy udzielali świadkowie, w tym policjantka z KWP w Lublinie będąca po służbie.
  • Pomimo akcji ratunkowej kobieta zmarła.

Łęczyńscy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę (19 października) wieczorem w Kijanach, na drodze wojewódzkiej nr 829. W wyniku potrącenia przez samochód osobowy śmierć poniosła 85-letnia kobieta. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46 letni kierujący Audi potrącił 85 latkę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu do tego nie wyznaczonym. Kobieta nie posiadła elementów odblaskowych - informuje aspirant sztabowy Magdalena Krasna z KPP Łęczna.

Czytaj też: Ojciec śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Mężczyzna nie trafi do więzienia

Bezpośrednio po wypadku pomocy poszkodowanej kobiecie udzielali świadkowie, wśród których była policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie — przebywająca poza służbą. Na miejsce przybyła również załoga karetki pogotowia, która przejęła czynności ratunkowe. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia 85-letniej mieszkanki nie udało się uratować. Jej ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

Czytaj też: Tragiczny wypadek w Sołdanach. Nie żyje 62-letnia kobieta

Policjanci potwierdzili, że kierujący Audi w chwili zdarzenia był trzeźwy. Obecnie funkcjonariusze z Łęcznej pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. – Choć przepisy nakazują stosowanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, warto używać ich wszędzie, gdzie piesi poruszają się po zmierzchu – przypomina aspirant sztabowy Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. – Nawet niewielki element odblaskowy może uratować życie.

Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku
Lublin SE Google News
Pokój Zbrodni
Matka urządziła dziecku piekło. Zrzucała winę na drugie | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁĘCZNA
TRAGICZNY WYPADEK