46-letni kierowca Audi potrącił 85-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi w terenie zabudowanym.

Piesza nie miała na sobie elementów odblaskowych.

Pierwszej pomocy udzielali świadkowie, w tym policjantka z KWP w Lublinie będąca po służbie.

Pomimo akcji ratunkowej kobieta zmarła.

Łęczyńscy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę (19 października) wieczorem w Kijanach, na drodze wojewódzkiej nr 829. W wyniku potrącenia przez samochód osobowy śmierć poniosła 85-letnia kobieta. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46 letni kierujący Audi potrącił 85 latkę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu do tego nie wyznaczonym. Kobieta nie posiadła elementów odblaskowych - informuje aspirant sztabowy Magdalena Krasna z KPP Łęczna.

Bezpośrednio po wypadku pomocy poszkodowanej kobiecie udzielali świadkowie, wśród których była policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie — przebywająca poza służbą. Na miejsce przybyła również załoga karetki pogotowia, która przejęła czynności ratunkowe. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia 85-letniej mieszkanki nie udało się uratować. Jej ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

Policjanci potwierdzili, że kierujący Audi w chwili zdarzenia był trzeźwy. Obecnie funkcjonariusze z Łęcznej pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. – Choć przepisy nakazują stosowanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, warto używać ich wszędzie, gdzie piesi poruszają się po zmierzchu – przypomina aspirant sztabowy Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. – Nawet niewielki element odblaskowy może uratować życie.

