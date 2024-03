Tragiczny wypadek w Adampolu! Nie żyje jedna osoba, a kilka zostało rannych

Policjantka przekazała PAP wstępne ustalenia, według których 67-letni kierowca daewoo w czwartek (7 marca) jechał drogą powiatową w kierunku Parczewa. Przejeżdżając przez miejscowość Adampol nie upewnił się czy może bezpiecznie skręcić w lewo, wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z toyotą. Policjantka poinformowała, że zginął kierowca daewoo. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. W wyniku wypadku do szpitala trafił 64-letni kierowca toyoty i dwoje pasażerów: żona i dorosła córka. Mężczyzna był trzeźwy.

Na miejscu zdarzenia pracowała policja, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Obecnie nie ma utrudnień.

