Tragiczny pożar w woj. lubelskim. Na pomoc dla 68-latki było za późno

Marta Grabiec
2026-04-20 10:27

Ponad dwie godziny trwała akcja gaśnicza po nocnym pożarze w jednym z mieszkań w województwie lubelskim. W środku strażacy odnaleźli ciało 68-letniej kobiety. Pomimo szybkiej reakcji służb, na pomoc było już za późno.

Straż pożarna

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Pożar wybuchł w środku nocy

Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 kwietnia, około godziny 2.30. Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego. Służby zostały zaalarmowane przez partnera kobiety, któremu udało się samodzielnie opuścić lokal. Mężczyzna został objęty pomocą medyczną.

Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Ratownicy natychmiast przystąpili do działań gaśniczych oraz ewakuacji mieszkańców piętra i poddasza, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia i zapewnić bezpieczeństwo innym lokatorom.

Dramatyczne odkrycie po ugaszeniu ognia

Akcja gaśnicza była trudna i trwała ponad dwie godziny. W działaniach brało udział łącznie 16 ratowników. Wysoka temperatura sprawiła, że skutki pożaru były widoczne jeszcze długo po jego ugaszeniu.

Po opanowaniu ognia strażacy przeszukali mieszkanie. W jednym z pomieszczeń natrafili na zwęglone ciało 68-letniej kobiety. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

Przyczyny tragedii będą wyjaśniane

Akcja ratunkowa zakończyła się około godziny 4.30. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu pożaru. Okoliczności zdarzenia będą ustalane przez policję pod nadzorem prokuratora.

Śledczy mają wyjaśnić, jak doszło do tragedii.

Galeria zdjęć 4
Sonda
Byłeś kiedyś świadkiem pożaru?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

