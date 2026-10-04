Tragiczny finał jazdy na A2. Motocyklista wjechał w tył ciężarówki. Trasa do Warszawy zablokowana

Zderzenie miało miejsce krótko przed godziną 14 w pobliżu miejscowości Łukowisko.

Kierowca jednośladu najechał na naczepę samochodu ciężarowego i poniósł śmierć na miejscu.

Utrudnienia na trasie w stronę stolicy potrwają co najmniej do godziny 17.

Śmiertelny wypadek na A2 pod Łukowiskiem

Na autostradzie A2, niedaleko miejscowości Łukowisko w powiecie bialskim, tuż przed godziną 14 mężczyzna poruszający się motocyklem uderzył w tył jadącej przed nim ciężarówki. Zderzenie okazało się tragiczne w skutkach. Obrażenia kierowcy jednośladu były na tyle poważne, że zmarł na miejscu zdarzenia. Obecnie funkcjonariusze policji pracują nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności tej tragedii.

Zablokowana trasa A2 i objazdy w kierunku Warszawy

W związku z tragicznym wypadkiem odcinek autostrady A2 między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód został całkowicie wyłączony z ruchu w kierunku stolicy. Służby drogowe przewidują, że utrudnienia na tym fragmencie trasy potrwają do godziny 17.

Dla kierowców podróżujących w stronę Warszawy przygotowano alternatywną trasę. Zjazd z autostrady odbywa się na węźle Łukowisko, skąd ruch kierowany jest na drogę krajową nr 19, a następnie na DK92 aż do węzła Siedlce Wschód. Przedstawiciele służb ratunkowych proszą wszystkich podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wytycznych funkcjonariuszy zabezpieczających miejsce wypadku.