18-latka spróbowała narkotyków. Tragiczny finał imprezy w Świdniku

i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Tragiczny finał imprezy w Świdniku. 18-latka zażyła narkotyki. Dramatyczne sceny na domówce

Dramat!

Tragiczny finał imprezy w Świdniku. 18-latka spróbowała narkotyków. Dramatyczne sceny na domówce

mucha | vera 9:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Obiecywał koleżance, że jak spróbuje, to nie zapomni tej imprezy do końca życia... Niestety, miał rację, bowiem 18-latka ze Świdnika (woj. lubelskie) po zażyciu specyfiku od 19-letniego kolegi w ciężkim stanie wylądowała w szpitalu. Ona walczy o życie, a chłopak może trafić do więzienia.