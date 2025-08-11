- W Polsce imię oznaczające "kogoś bez skazy", nosi ponad 600 tysięcy osób, w tym córka prezydenta Karola Nawrockiego.
Imiona, które kiedyś były powszechnie nadawane, z biegiem lat potrafią tracić na popularności, ustępując miejsca nowym, modnym trendom. Często zdarza się, że te, które w przeszłości były najczęściej wybierane, dziś są rzadziej spotykane, a ich dawna dominacja wśród noworodków staje się tylko wspomnieniem. Proces ten może być efektem zmieniających się gustów, mody, a także społecznych i kulturowych transformacji, które wpływają na wybory rodziców. Pomimo tego, niektóre imiona, choć dziś mniej popularne, wciąż niosą ze sobą wyjątkowe znaczenie, bogatą historię i niezatarte ślady przeszłości. Idealnym tego przykładem jest damskie imię, które - co ciekawe - nosi również córka obecnej pary prezydenckiej - Kasia.
To imię nosi córka Karola Nawrockiego
W Polsce wśród niemal 603 599 osób, które noszą imię Kasia, znajduje się również córka prezydenta Karola Nawrockiego. Mała Kasia zyskała popularność w szczególności w trakcie kampanii wyborczej oraz podczas wieczoru wyborczego, kiedy to dziewczynka skradła serce tysiącom widzów, gestykulując i ciesząc się razem ze swoim tatą z wyników wyborów.
Co ciekawe, wraz z rosnącą popularnością małej Kasi Nawrockiej, może również wzrosnąć popularność samego imienia Kasia w Polsce, które niestety w ostatnich latach nie cieszy się już taką renomą jak w latach 90 i na początku lat 2000. Obecność córki prezydenta w mediach i jej urocze wystąpienia być może zainspirują wielu rodziców do sięgnięcia po tę tradycyjną, pełną ciepła nazwę dla pociech. Jakie jednak znaczenie ma imię Kasia i skąd pochodzi?
Znaczenie imienia Katarzyna
Imię Katarzyna pochodzi od greckiego imienia Aikaterine, które może mieć korzenie w nazwie miasta Aleksandria w Egipcie lub być związane ze słowem "katharos", oznaczającym "czystość". Do Europy trafiło za pośrednictwem chrześcijaństwa, stając się popularne dzięki kultowi św. Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy z IV wieku.
Katarzyna, choć w ostatnich latach może ustępuje nieco innym imionom w popularności, wciąż pozostaje jednym z najpiękniejszych i najbardziej klasycznych imion, które niosą ze sobą głębokie znaczenie i bogatą historię.