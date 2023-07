Nauczyciel szkoły podstawowej w Lublinie popełnił samobójstwo. Placówka zostanie skontrolowana

Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie, której nauczyciel muzyki popełnił samobójstwo, zostanie skontrolowana przez kilka instytucji - informuje Gazeta Wyborcza Lublin. Piotr K. napisał w liście pożegnalnym, że "już dłużej nie może się zmagać z depresją, życiem, ciągłym stresem, a przede wszystkim pracą zawodową i samotnością" i że "ciągła presja w pracy, przygotowania do XX-lecia szkoły przerastają go". Dwa dni przed odebraniem sobie życia mężczyzna miał usłyszeć od dyrektorki placówki, że zespół Iskiereczki, który od dłuższego czasu przygotowywał do jubileuszu, na nim nie wystąpi. Śmierć nauczyciela wywołała duży rezonans w środowisku związanym ze szkołą, a część nauczycieli ujawniła, że już wcześniej miało tam dochodzić do mobbingu.

- Do lubelskiego ratusza trafiły pisma od rady rodziców, rady dzielnicy Felin, ojca zmarłego. Wszyscy domagają się kontroli i wyjaśnienia nieprawidłowości, do których miało dochodzić w szkole. Interpelację w tej sprawie złożył też wiceprzewodniczący rady miasta Marcin Nowak z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka - informuje Gazeta Wyborcza Lublin.

Co się wydarzyło w czasie rady pedagogicznej?

Jak informuje Gazeta Wyborcza Lublin, kilka dni później w czasie rady pedagogicznej miało zostać odczytane pismo, w której szkoła broni się przed zarzutami, nazywając interpelację radnego "bardzo krzywdzącym i godzącym w dobre imię szkoły, a jednocześnie nieodpowiadającym rzeczywistości". W tej sprawie niepokojących doniesień dotyczących tego, co dzieje się w placówce, odbyło się 16 czerwca spotkania z mieszkańcami w siedzibie rady dzielnicy Felin. Szkoła ma jednak bagatelizować jego znaczenie w piśmie argumentując to tym, że wzięło w nim udział tylko 40 osób, w czasie gdy do placówki uczęszcza 650 dzieci. Dokument miał trafić na biurko prezydenta Lublina.

- Jak to usłyszałam, to nie mogłam uwierzyć. Wyszło na to, że to nie dyrektorka powinna się wytłumaczyć ze swoich zachowań i tego, jak przez lata nas traktowała, tylko że jest to „atak na szkołę". Sprytny zabieg. I może wszystko poszłoby gładko, gdyby nie to, że dwie koleżanki się sprzeciwiły. Powiedziały, że takie pismo stawia w kłopotliwej sytuacji i tych, którzy będą chcieli je podpisać, i tych, którzy nie będą mieli zamiaru tego robić. Ci drudzy z automatu staliby się wrogami dyrektorki, których w najbliższym czasie by gnębiła - powiedziała Gazecie Wyborczej Lublin jedna z nauczycielek.

Dyrektorzy lubelskich podstawówek w obronie dyrektorki SP nr 52

Jak informuje Gazeta Wyborcza Lublin, rzeczone pismo miało podpisać kilkoro spośród 80 nauczycieli SP nr 52 w Lublinie. W obronie dyrektorki szkoły wystąpili natomiast dyrektorzy innych lubelskich podstawówek, którzy wystosowali w tej sprawie swój list z podpisami ok. 20 osób. Piszą w nim m.in., że "postawa (kobiety - przyp.red.) i działania opierają się zawsze na wysokich wartościach moralnych, zaś najwyższe standardy pracy dyrektorskiej obrazują wysokie zaangażowanie osobiste na rzecz całej wspólnoty Szkoły Podstawowej nr 52. Pragniemy podkreślić, że nasza Koleżanka prezentuje empatyczne, służebne względem tej wspólnoty przywództwo". Sama zainteresowana na razie nie odniosła się na razie do całej sprawy, tymczasem śmiercią nauczyciela muzyki zajęła się również Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ, która będzie m.in. wyjaśniać, czy w placówce dochodziło do mobbingu.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

