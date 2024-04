Do pierwszego tragicznego wypadku doszło w sobotę (27.04) po godzinie 13. W Dąbrowie Wronowskiej kierujący motocyklem marki KTM na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 25-latek z gminy Chodel zginął na miejscu.

Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło dwie godziny później w miejscowości Rudnik w gminie Wólka. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki Kawasaki, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się, a następnie uderzył w jadącą z naprzeciwka Toyotę, którą kierował 54-letni mieszkaniec gminy Wólka - informuje młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego lubelskiej policji. 21-letni motocyklista z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Niestety zmarł.

Z kolei w niedzielę (28.04) rano w miejscowości Brzeziczki 27-kierujący motocyklem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka oplem. Motocyklista trafił do szpitala.

- Apelujemy do motocyklistów o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, a szczególnie do przestrzegania limitów prędkości oraz wyprzedzania innych pojazdów tylko w miejscach dozwolonych. Naszą jazdę dostosowujmy do własnych umiejętności! - przypominają policjanci.

