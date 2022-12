Makabra w galerii handlowej w Lublinie. Mężczyzna runął przez barierki

Do tragedii doszło w czwartek, 22 grudnia. Jak wynika z relacji świadków, 67-letni podszedł do barierki przy schodach i spadł z pierwszego poziomu galerii Olimp w Lublinie. Mimo reanimacji podjętej przez ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować - lekarz stwierdził jego zgon. - Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Jak przekazał nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, ze wstępnych ustaleń wynika, że to 67-letni mężczyzna. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia - czytamy na portalu spottedlublin.pl. Galeria Handlowa Olimp nie została zamknięta - wszystkie sklepy oraz punkty usługowe pracują normalnie. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna targnął się na swoje życie.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia