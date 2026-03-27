Tour de Pologne Women 2026 na Lubelszczyźnie. Znamy wstępną trasę wielkiego wyścigu

Urząd Marszałkowski i Czesław Lang planują kolarskie święto

Przeprowadzenie tak ogromnej imprezy to pokłosie wstępnych ustaleń pomiędzy władzami samorządowymi województwa a ekipą organizacyjną pod wodzą słynnego dyrektora wyścigu. Realizacja tych ambitnych zamierzeń sprawi, że wschodnia Polska na kilka dni zdominuje doniesienia ze świata kobiecego kolarstwa.

Prestiż rywalizacji pań pod szyldem polskiego touru rośnie nieustannie i zajmuje coraz mocniejszą pozycję w oficjalnym zestawieniu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Na starcie regularnie meldują się zawodniczki reprezentujące najsilniejsze globalne grupy sportowe, co zapewnia nie tylko fenomenalną jakość widowiska, ale również przyciąga tłumy pasjonatów dwóch kółek.

Trasa Tour de Pologne Women 2026 od Tomaszowa po Lublin

Wstępny harmonogram zakłada rozegranie trzech zróżnicowanych odcinków wyścigu:

Zmagania rozpoczną się 24 lipca, a peleton wyruszy z Tomaszowa Lubelskiego, kierując się w stronę mety zlokalizowanej w Zamościu.

Następnego dnia kolarki pokonają dystans dzielący Włodawę oraz Łęczną.

Finałowa walka o zwycięstwo w całej imprezie odbędzie się 26 lipca na trasie prowadzącej z Janowca do samego Lublina.

Rywalizacja ma przynieść ogromne korzyści wizerunkowe dla całego terytorium. Wyznaczone szlaki poprowadzą uczestniczki między innymi przez malownicze Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, bogate w naturę Polesie oraz urokliwe tereny nad rzeką Bug, co pozwoli doskonale wyeksponować największe skarby przyrody oraz atrakcje turystyczne tego obszaru.

Telewizyjna transmisja z Tour de Pologne Women pokaże piękno regionu

Kobieca odmiana wyścigu charakteryzuje się równie wysokim poziomem trudności co zmagania mężczyzn. Poszczególne dni rywalizacji płynnie mieszają płaskie odcinki stworzone dla sprinterek z bardziej wymagającymi podjazdami, co gwarantuje pełne niespodzianek i bardzo dynamiczne zmagania.

Obecność kamer telewizyjnych oraz szerokie zainteresowanie mediów sprawią, że obraz z zawodów trafi do ogromnej rzeszy odbiorców w wielu krajach. Dzięki temu organizatorzy zyskają doskonałą platformę do kreowania pozytywnego wizerunku Polski, udowadniając widzom, że Lubelszczyzna to wyjątkowo atrakcyjne wizualnie i całkowicie bezpieczne miejsce na turystycznej mapie Europy.

Finał 81. Tour de Pologne w Krakowie

38