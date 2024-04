16-latek skosił idącą przed nim kobietę. Nastolatek pędził na hulajnodze. We krwi alkohol

Do tego groźnego w skutkach zdarzenia doszło w minioną sobotę (30.03) około godz. 21 na ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. 16-latek na hulajnodze potrącił pieszą. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 16-letni tomaszowianin jechał hulajnogą elektryczną po chodniku wzdłuż ul. Jana Pawła II w kierunku ul. Kościuszki. W tą samą stronę poruszała się 38-letnia piesza. Do zdarzenia doszło, gdy kierujący jednośladem chciał wyprzedzić pieszą. Zahaczył wówczas o kobietę doprowadzając do jej przewrócenia. 38-letnia mieszkanka Kielc na skutek upadku, potrzebowała pomocy medycznej i karetką pogotowia ratunkowego została przewieziona do szpitala - informuje młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z KPP Tomaszów Lubelski.

Okazało się, że nastolatek miał prawie... 0,5 promila alkoholu w organizmie. - Piesza była trzeźwa. Nad wyjaśnianiem szczegółowych okoliczności tego zdarzenia pracują tomaszowscy policjanci. Ze względu na wiek sprawy zdarzenia, sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego - dodaje młodszy aspirant Pawłowska.

