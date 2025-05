To piekielny pożeracz prądu w twoim domu. Podbija rachunki kilkukrotnie!

Choć inflacja nieco ustała, to nadal wielu Polaków liczy każdy grosz i stara się oszczędzać. Niestety nie jest to łatwe w szczególności gdy w domu mamy wiele urządzeń pobierających zatrważająco dużo prądu. Nowoczesna elektronika i sprzęty AGD co prawda są energooszczędne i wypadają lepiej niżeli ich starsze odpowiedniki, lecz nadal niektóre z nich sprawiają, że rachunki za prąd są zdecydowanie za wysokie. O czym mowa?

Pożeracze prądu w domu. Przez to płacisz wysokie rachunki

Wysokie rachunki za prąd to nie zawsze wina podwyżek cen energii - często sami nieświadomie dokładamy do nich sporą cegiełkę. W naszych domach działa bowiem wiele urządzeń, które zużywają znacznie więcej prądu, niż się wydaje. Część z nich pracuje w tle przez całą dobę, a inne, choć używane rzadko, pobierają ogromne ilości energii w krótkim czasie. Mowa m.in. o telewizorach, które mogą pobierać rocznie nawet 128 KWh. Nieco więcej, bo 138,7 KWh rocznie zużywa laptop. Te sprzęty to jednak pikuś w porównaniu z liderami rankingu. Jesteście ciekawi, co znajduje się na pierwszym miejscu?

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę prawdziwych pożeraczy prądu w domowym zaciszu.

Co zrobić, żeby mniej płacić za prąd?

Obniżenie rachunków za prąd to marzenie niemalże każdego Polaka. Okazuje się, że jest ono możliwe do spełnienie, jeśli wdrożymy w życie kilka zmian! Poniżej prezentujemy praktyczne sposoby, które pomogą ci choć odrobinę obniżyć rachunki za prąd:

Odłącz urządzenia w trybie czuwania (telewizory,konsole, ekspresy do kawy).

Wymień żarówki na LED.

Używaj sprzętów energooszczędnie.

Regularnie rozmrażaj i czyść lodówkę oraz zamrażarkę.

Zainwestuj w listwy i gniazdka z pomiarem zużycia.

Wybieraj sprzęt o klasie energetycznej A lub wyższej.

Jeśli możesz, zużywaj więcej prądu poza godzinami szczytu, np. wieczorem lub nocą.