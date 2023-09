Lubelskie. Domniemany zabójca zatrzymany po 35 latach. Pomogły ślady DNA na czapce

Ślady DNA zabezpieczone na czapce pomogły zatrzymać po 35 latach domniemanego sprawcę zabójstwa kobiety w gminie Bychawa. Mieszkanka Kolonii Bychawki B w Lubelskiem zginęła 24 listopada 1987 r., a jej ciało znaleziono przy lokalnej drodze. Na półnagim ciele 52-letniej kobiety ujawniono rany cięte zadane nożem i ustalono jednocześnie, że ofiara broniła się przed atakiem. - Na miejscu zabezpieczono ślady, w tym czapkę mogącą należeć do sprawcy zabójstwa. Pomimo szeregu czynności wykonanych podczas toczącego się wówczas śledztwa nie zdołano ustalić sprawcy morderstwa. W małej miejscowości, skąd pochodziła ofiara nie ustalono osób, które mogły mieć istotną wiedzę na temat prawdopodobnego sprawcy. Należy dodać, że w tamtym czasie nie było możliwości pobrania i porównywania profili genetycznych DNA - informuje Policja Lubelska.

Archiwum X z Lublina wraca do sprawy

Po wielu latach przerwy do sprawy morderstwa z Bychawy wrócili funkcjonariusze Archiwum X z Lublina, którym udało się wyodrębnić profil DNA dzięki materiałowi genetycznemu znalezionemu na na wewnętrznej stronie otoku czapki. Dowód trafił do policyjnej bazy, ale przełom nastąpił dopiero po 4 latach, tj. we wrześniu 2021 r., gdy policjanci z Bychawy zatrzymali do kontroli 60-latka jadącego skuterem.

- Styl jazdy wskazywał, że może on być nietrzeźwy. Wynik badania alkomatem wskazał, że kierujący ma prawie 1.5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że jechał łamiąc sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nałożony za wcześniejszą jazdę po alkoholu ciągnikiem rolniczym. 60-latek został zatrzymany w miejscowości Zdrapy, która sąsiaduje z miejscowością Kolonia Bychawka Druga - informują mundurowi.

Domniemany sprawca zabójstwa zatrzymany. Policja nadal szuka świadków

Wymaz do badań genetycznych pobrany od mężczyzny i jego odciski palców trafiły do bazy, a po kilku miesiącach okazało się, że pasują do profilu sporządzonego na podstawie śladów z czapki. Podejrzany 60-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, a następnie na podstawie zebranych dowodów został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Lublinie.

- Brutalny charakter zbrodni wymaga szczególnie starannego prowadzenia śledztwa w celu możliwie pełnego wyjaśnienia sprawy, dlatego też Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie prosi o kontakt w przedmiotowej sprawie ze strony każdej osoby, która dysponuje chociażby niewielką o niej wiedzą, bowiem ta właśnie okoliczność dla organów ścigania może okazać się bezcenna - apeluje Policja Lubelska.