To jest wygrana!

To największy farciarz w wiosce. Teraz nie musi się martwić o pieniądze. Jak on to zrobił?

To się nazywa mieć szczęście! Sobotnie losowanie Ekstra Pensji okazało się szczęśliwe dla mieszańca województwa lubelskiego. W Szastarce ktoś będzie dostawał comiesięczną "pensje" w wysokości...5 tysięcy złotych. Co ciekawe, jest to pierwsza główna wygrana w Ekstra Pensji odnotowana w tej miejscowości.