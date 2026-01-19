To imię oznacza czystość i szlachetność. Nosi je córka Karola Nawrockiego

Poznajcie imię, które od wieków kojarzone jest z czystością intencji, wewnętrzną siłą i szlachetnością charakteru. Ma długą historię, silne zakorzenienie w kulturze i religii oraz wyjątkowo pozytywne znaczenie, które sprawia, że wciąż pozostaje ponadczasowe. Nosi je także córka Karola Nawrockiego.

Wybór imienia dla dziecka nigdy nie jest przypadkowy. Dla wielu rodziców liczy się nie tylko brzmienie, ale także znaczenie, historia i symbolika, jaka kryje się za danym imieniem. Niektóre z nich przetrwały setki lat, nie tracąc na aktualności i wciąż budząc bardzo pozytywne skojarzenia, tak jak np. imię, które nosi córka Karola Nawrockiego.

To imię nosi córka Karola Nawrockiego. Kiedyś biło rekordy

Imię Katarzyna, bowiem o nim dziś mowa, to jedno z najpiękniejszych i najstarszych imion żeńskich, znane i cenione w Polsce od wieków. Wywodzi się z języka greckiego i często wiąże się ze słowem katharos – oznaczającym czysty, bez skazy i nieskalany. Dodatkowo w wielu kulturach i epokach imię Katarzyna było i jest symbolem czystości, niewinności, szlachetności oraz siły charakteru. Nic więc dziwnego, że właśnie tak swoją córkę nazwał kilka lat temu Karol Nawrocki wraz z żoną. 

Katarzyna: popularność w Polsce

W Polsce Katarzyna była jednym z najczęściej nadawanych imion żeńskich przez wiele dekad. Choć obecnie imię to jest rzadziej wybierane dla noworodków, nadal utrzymuje się w topowych rankingach klasycznych imion i jest kojarzone z tradycją oraz elegancją.

Ile osób w Polsce nosi imię Katarzyna?

Obecnie w Polsce mamy aż 603 599 Katarzyn, więc to naprawdę spora liczba. Co ciekawe, w 2000 roku nazwano tak 5793 noworodów, w 2002 3817, a już w 2024 jedynie 253 pociechy. Spadek popularności jest więc widoczny gołym okiem.

Kasia Nawrocka perełką w mediach

Postać córki Karola Nawrockiego zwróciła uwagę opinii publicznej w trakcie kampanii wyborczej, kiedy zaczęła pojawiać się u boku ojca podczas ważnych wydarzeń. To właśnie wtedy Kasia Nawrocka zasłynęła w mediach i internecie, gdzie komentowano jej naturalność, spokój oraz sposób bycia. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj:

