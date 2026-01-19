To imię oznacza czystość i szlachetność. Nosi je córka Karola Nawrockiego

Wybór imienia dla dziecka nigdy nie jest przypadkowy. Dla wielu rodziców liczy się nie tylko brzmienie, ale także znaczenie, historia i symbolika, jaka kryje się za danym imieniem. Niektóre z nich przetrwały setki lat, nie tracąc na aktualności i wciąż budząc bardzo pozytywne skojarzenia, tak jak np. imię, które nosi córka Karola Nawrockiego.

To imię nosi córka Karola Nawrockiego. Kiedyś biło rekordy

Imię Katarzyna, bowiem o nim dziś mowa, to jedno z najpiękniejszych i najstarszych imion żeńskich, znane i cenione w Polsce od wieków. Wywodzi się z języka greckiego i często wiąże się ze słowem katharos – oznaczającym czysty, bez skazy i nieskalany. Dodatkowo w wielu kulturach i epokach imię Katarzyna było i jest symbolem czystości, niewinności, szlachetności oraz siły charakteru. Nic więc dziwnego, że właśnie tak swoją córkę nazwał kilka lat temu Karol Nawrocki wraz z żoną.

Katarzyna: popularność w Polsce

W Polsce Katarzyna była jednym z najczęściej nadawanych imion żeńskich przez wiele dekad. Choć obecnie imię to jest rzadziej wybierane dla noworodków, nadal utrzymuje się w topowych rankingach klasycznych imion i jest kojarzone z tradycją oraz elegancją.

Ile osób w Polsce nosi imię Katarzyna?

Obecnie w Polsce mamy aż 603 599 Katarzyn, więc to naprawdę spora liczba. Co ciekawe, w 2000 roku nazwano tak 5793 noworodów, w 2002 3817, a już w 2024 jedynie 253 pociechy. Spadek popularności jest więc widoczny gołym okiem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najmniej popularne imiona w Polsce dla chłopców

Kasia Nawrocka perełką w mediach

Postać córki Karola Nawrockiego zwróciła uwagę opinii publicznej w trakcie kampanii wyborczej, kiedy zaczęła pojawiać się u boku ojca podczas ważnych wydarzeń. To właśnie wtedy Kasia Nawrocka zasłynęła w mediach i internecie, gdzie komentowano jej naturalność, spokój oraz sposób bycia. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: