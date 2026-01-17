To będzie najlepszy czas dla tych znaków zodiaku. Gwiazdy mówią, jak wykorzystać dobrą passę. Horoskop tygodniowy na 18-24 stycznia 2026

Horoskop tygodniowy – co mówią gwiazdy na temat Twojego znaku zodiaku?

Przygotuj się na nadchodzący tydzień z naszym horoskopem tygodniowym. Sprawdź, co gwiazdy przewidują dla każdego znaku zodiaku w dniach od 18 do 24 stycznia 2026. Dowiedz się, czy czeka Cię miłość, sukces w pracy, czy może wyzwania, na które warto się przygotować. Niech horoskop będzie Twoim przewodnikiem po nadchodzących dniach!

Horoskop na nadchodzący tydzień – porady i wskazówki dla każdego znaku zodiaku

Oto, co czeka poszczególne znaki zodiaku w nadchodzącym tygodniu:

Baran

Zapragniesz zmian, ale jak zwykle będziesz się wahać, w jaki sposób wprowadzić je w życie i czy na pewno ci się to opłaci. I rzeczywiście - nie czas na szybkie decyzje, co nie oznacza, że nie możesz zacząć od drobnych poprawekRADA: Poczekaj ze wszystkimi poważniejszymi wydatkami. Wtedy pojawi się na twojej drodze osoba, która znacznie ułatwi ci zadanie.

Byk

Cieszysz się tak, jakbyś co najmniej wygrał w totolotka. I rzeczywiście jest z czego, bo dokonałeś pewnego odkrycia, które naprawdę ułatwi ci życie. A to wszystko dzięki twojej pracowitości. Możesz być z siebie naprawdę dumny.RADA: Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz komuś o tym powiedzieć, to pochwal się śmiało. Nikt nie jest w stanie zepsuć tego, co zrobiłeś.

Bliźnięta

Wpadniesz na pewien rewelacyjny plan. Będzie on związany z wakacjami w rodzinnym gronie. Być może uda ci się okazyjnie kupić bilety lotnicze w pewne egzotyczne miejsce, o którym od dawna marzyłeś? Czeka cię wiele dobrego!RADA: Nie zasypiaj gruszek w popiele i postaraj się od razu załatwić wszystkie niezbędne formalności, żeby nic się nie zepsuło.

Rak

Zapragniesz kontaktu z naturą i będziesz marzyć o podróżach. Sęk w tym, że na razie albo brakuje ci na to funduszy, albo czasu. Ale to nie oznacza, że nie możesz naprawić tego stanu rzeczy. Wszystko to zależy tylko od ciebie i twojej silnej woliRADA: Nie zniechęcaj się tak szybko, bo po osiągnięciach innych osób widzisz, że długi wysiłek jednak popłaca. Nie ma innego wyjścia.

Lew

Szczere wyznanie powinno załagodzić całą tę sytuację. Jeżeli wyznasz, jak było w rzeczywistości, zyskasz w jej oczach od razu. W drugiej połowie tygodnia czeka cię wiele rozrywek. W szalonym wirze imprez zapomnisz o wszelkich kłopotach. RADA: Teraz już się nauczyłeś, że lepsze bywa czasami wrogiem dobrego. Zamiast udawać kogoś innego niż jesteś, bądź sobą.

Panna

Poznasz kogoś, kto stanie się twoją prawdziwą bratnią duszą. Poprzednie bratnie dusze niekiedy okazywały się fałszywe, jednak tym razem to prawdziwy strzał w dziesiątkę. To świetny moment na załatwienie pewnych spraw, w których ta nowa osoba może ci bardzo pomóc.RADA: To dobry moment, by pomyśleć nad rozwiązaniem jakichś zaległych spraw. Pomoże ci kompetentna i przyjazna osoba.

Waga

Niespodziewanie okaże się, że czeka cię podróż, jakiej dotąd jeszcze nie przeżyłeś. Możliwe, że będzie to wyjazd służbowy lub inna nagła propozycja, której się zupełnie nie spodziewałeś. Na tej wyprawie wpadniesz na pewien pomysł, co zrobić ze swoim życiemRADA: Wystarczy teraz, że dasz się ponieść biegowi wydarzeń, bo los szykuje dla ciebie same miłe niespodzianki.

Skorpion

Ktoś od dłuższego czasu ciekawie na ciebie spogląda i już nawet próbuje ci to nieśmiało okazać gestami i słowami. Tylko ty nie dowierzasz, że ta osoba mogła zwrócić na ciebie uwagę i obracasz wszystko w żart. Możesz śmiało ruszać do przodu!RADA: Uwierz w siebie i nie oglądaj się na to, co powiedzą inni. Jeżeli nic nie zrobisz, nic samo nie przyjdzie.

Strzelec

Od dawna chcesz coś zrobić w tej sprawie, ale wciąż się wahasz i zastanawiasz się całymi dniami, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości. Nie ma sensu dłużej się bronić, bo wszystkie okoliczności ci sprzyjają. Musisz tylko zacząć, reszta przyjdzie samaRADA: Uda ci się przechytrzyć osoby, które próbują uniemożliwić ci realizację planów. Wszystko się uda, tylko spróbuj.

Koziorożec

Twoja dobra passa trwa nieprzerwanie i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek miała się zakończyć. Możesz już tylko korzystać z tego, co udało ci się dotychczas zdziałać, bo czas ciężkiej pracy jest już za tobą. Tylko cieszyć się i korzystać z osiągnięćRADA: Nie próbuj już niczego ulepszać, bo wszystko jest wręcz idealne. W dodatku na horyzoncie czeka na ciebie odpoczynek.

Wodnik

Czeka cię nieco zawirowań, ale twoje kłopoty będą jedynie przejściowe. Czeka cię jakieś drobne nieporozumienie w miejscu pracy i jakaś domowa awaria. Ale to wszystko uda ci się przetrwać, tyle tylko, ze stracisz trochę swojego czasu.RADA Zamiast martwić się drobiazgami, zwróć uwagę na to, co dzieje się w twoim otoczeniu. Ktoś ma jakiś problem i nie potrafi sam sobie z nim poradzić.

Ryby

Wszystko układa się już po twojej myśli, tylko ty wcale nie chcesz tego dostrzec. A przecież nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało przestać się układać. Próbujesz być jeszcze lepszy, ale musisz zapamiętać, że lepsze jest prawie zawsze wrogiem dobregoRADA: Nie ma innego wyjścia, jak tylko powiedzieć tej osobie, co tak naprawdę myślisz i czujesz. Sama się tego nie domyśli.