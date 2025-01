Tłusty Czwartek 2025. Kiedy wypada ulubione święto łasuchów?

Spis treści

Tłusty czwartek 2025. Kiedy wypada święto?

Najchętniej obchodzonym świętem w naszym kraju bez wątpienia jest m.in. tłusty czwartek. W 2025 roku dzień ten wypada dokładnie 27 lutego. Dla wielu Polaków to okazja, by bez wyrzutów sumienia delektować się pysznymi słodkościami w postaci pączków. Właśnie wtedy kolejki do cukierni i kawiarni będą ustawiać się już od wczesnych godzin porannych, bowiem każdy chce skosztować, choć kawałek ulubionego deseru. Skąd jednak wzięła się tradycja jedzenia pączków na koniec lutego? Mało kto o tym wie, a to bardzo ciekawa historia.

Tłusty czwartek - skąd wzięła się tradycja jedzenia pączków?

Historia tłustego czwartku sięga w naszym kraju dawnych czasów, bo jeszcze XVI wieku. Właśnie wtedy pojawiła się tradycja jedzenia pączków na koniec lutego. Czemu jednak służyć miało zajadanie się słodkościami? Okazuje się, że wszyscy wówczas chcieli najeść się do syta tuż przed 40-dniowym postem, którego w tamtym czasie surowo przestrzegano. Co prawda, dziś ścisły post nie już przestrzegany przez większość wiernych, lecz tradycja tłustego czwartku nadal pozostała i jest chętnie praktykowana.