Terrorysta zatrzymany w Polsce! Tomas C. wspierał i propagował terroryzm

Skazany za wspieranie terroryzmu zatrzymany w Lublinie! Ukrywał się po ucieczce z Czech

Terrorysta w Lublinie? Tego zapewne wielu mieszkańców miasta zupełnie się nie spodziewało. Ale to właśnie tam ukrywał się mężczyzna poszukiwany do odbycia kary za wspieranie i propagowanie terroryzmu. Tomas C. przyjechał do Polski z Czech, gdzie sąd skazał go na 5,5 roku pozbawienia wolności. Został zatrzymany dzięki współpracy Wydziału Poszukiwań Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i europejskiej sieci współpracy policyjnej - ENFAST. "Dynamicznego zatrzymania poszukiwanego dokonano w godzinach wieczornych 14 listopada br. na jednej z ulic w rejonie Rynku Starego Miasta w Lublinie" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej, załączając zdjęcie zatrzymanego Tomasa C. oraz wideo.

"Mężczyzna był całkowicie zaskoczony i przekonany, że zdoła skutecznie się ukryć"

Teraz mężczyzna poszukiwany do odbycia kary za promowanie i wspieranie terroryzmu zostanie przekazany czeskim władzom i trafi do zakładu karnego w kraju, gdzie został skazany na 5,5 roku więzienia. "Mężczyzna był całkowicie zaskoczony i przekonany, że zdoła skutecznie ukryć się przed organami ścigania poza granicami Republiki Czeskiej. Po zatrzymaniu poszukiwany został osadzony w lubelskim areszcie i poddany procedurze ekstradycyjnej" - piszą policjanci.

