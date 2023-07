i Autor: Pixabay Zdj. ilustracyjne.

Autokar wpadł do rowu

Terespol. Wypadek białoruskiego autokaru. Są ranni

sch | PAP 8:30

Sześć osób zostało przewiezionych do szpitala po wypadku białoruskiego autokaru, do którego doszło w środę (5 lipca) rano w Terespolu. Według ustaleń pojazd zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Kierowca był trzeźwy.