Zaatakował kobietę na rolkach. Bandyta chciał jednego

Do tego szokującego zdarzenia doszło w miniony czwartek, 29 czerwca, na terenie gminy Janów Lubelski. - Jadącą na rolkach młodą kobietę zaatakował nieznany jej mężczyzna. Wyszedł z samochodu podszedł do niej, przewrócił i zagroził przedmiotem przypominającym broń - informuje aspirant sztabowy Faustyna Łazur z KPP Janów Lubelski. Na szczęście całą sytuację widział inny kierowca, który zatrzymał swoje auto. Spłoszony napastnik odjechał, ale szybko namierzyli go policjanci. Zatrzymany to 27-letni mieszkaniec powiatu kraśnickiego.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania doprowadzenia osoby do poddania się innej czynności seksualnej. Decyzją Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim został tymczasowo aresztowany - dodaje oficer prasowa. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

