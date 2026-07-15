Ten grzech wybaczą ci tylko w Watykanie. Zwykła spowiedź nie wystarczy

Jakich grzechów nie może odpuścić kapłan?

W Kościele katolickim każdy kapłan posiadający uprawnienie do spowiadania może w sakramencie pokuty odpuścić wszystkie grzechy, pod warunkiem że penitent okazuje szczerą skruchę. Brak skruchy uniemożliwia udzielenie rozgrzeszenia. Istnieją jednak tzw. grzechy oraz kary zastrzeżone, których zwykły spowiednik nie może sam rozgrzeszyć lub z których nie może zwolnić. W takich przypadkach konieczna jest interwencja biskupa albo Stolicy Apostolskiej, zależnie od rodzaju sprawy.

Grzechy zastrzeżone Stolicy Apostolskiej

Zdrada tajemnicy spowiedzi przez kapłana.

Fizyczna przemoc (lub zamach) wobec papieża.

Profanacja Najświętszego Sakramentu (np. jego znieważenie lub porzucenie).

Udzielenie lub przyjęcie sakry biskupiej bez zgody papieża.

Usiłowanie udzielenia święceń kapłańskich kobiecie.

Grzechy lekkie a grzechy ciężkie

Kościół katolicki rozróżnia dwa podstawowe rodzaje grzechów: grzechy lekkie (powszednie) oraz grzechy ciężkie (śmiertelne).

Grzech lekki osłabia relację człowieka z Bogiem, ale jej nie zrywa. Dotyczy spraw mniej poważnych lub sytuacji, w których nie zostały spełnione wszystkie warunki grzechu ciężkiego. Grzechy lekkie można odpuścić poprzez szczery żal, modlitwę, dobre uczynki czy godne przyjęcie Eucharystii, choć ich wyznanie w spowiedzi jest zalecane.

Grzech ciężki oznacza świadome i dobrowolne odwrócenie się od Boga w sprawie poważnej. Aby grzech był ciężki, muszą zostać spełnione jednocześnie trzy warunki:

dotyczy materii poważnej,

został popełniony z pełną świadomością, że jest złem,

został popełniony z całkowitą, dobrowolną zgodą.

Osoba, która popełniła grzech ciężki, powinna przed przyjęciem Komunii Świętej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.