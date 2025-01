Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2025

Tegoroczne aukcje WOŚP nie mają sobie równych. Wejście do Lidla bez kolejki to dopiero początek!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku zaskakuje nie tylko skalą organizacji, ale również pomysłowością i kreatywnością. Okazuje się bowiem, że tym razem możemy licytować nietuzinkowe aukcje, które przeszły oczekiwania organizatorów. Wyjątkowe spotkania z gwiazdami to jedno, lecz co powiecie na wejście do Lidla bez kolejki? Brzmi świetnie, prawda?