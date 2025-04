Te osoby nie wezmą ślubu kościelnego! Ksiądz ujawnia prawdę

Dramat na Lubelszczyźnie! Kolejny martwy bielik. Ornitolodzy alarmują: "Kiedy to się skończy?"

Mniej ślubów kościelnych w Polsce. Dane mówią same za siebie

Ślub kościelny to dla wielu Polaków ważny element tradycji i wyraz wiary, jednak najnowsze statystyki pokazują, że coraz mniej par decyduje się na zawarcie małżeństwa w kościele. Sytuację tę widać gołym okiem m.in. w Krakowie, gdzie mieszkańcy coraz mniej chętnie zawierają sakramentalne związki małżeńskie i zamiast nich decydują się na uroczystości cywilne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie, na które powołuje się portal krknews.pl, w ubiegłym roku odnotowano tam 2044 śluby cywilne i jedynie 855 ślubów kościelnych, więc widać dużą różnicę. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Takiego ciosu dla Kościoła nie było już dawno. Opublikowano nowe statystyki.

Oczywiście wciąż istnieją pary, dla których przysięga przed ołtarzem to wyraz głębokiej wiary i pragnienia, by ich związek został pobłogosławiony przez Boga. Okazuje się jednak, że nie każdy ma możliwość powiedzenia sakramentalnego "tak" w kościele. Dlaczego? Niekiedy brak formalnego potwierdzenia uczestnictwa w lekcjach religii może stanąć na drodze do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Brak religii na świadectwie może być przeszkodą do ślubu kościelnego? Ksiądz wyjaśnia

Aby zawrzeć ślub kościelny narzeczeni muszą przedstawić dowody osobiste, świadectwa chrztu i bierzmowania oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. W niektórych parafiach wymagane jest również świadectwo ukończenia lekcji religii w szkole. Kwestię tę poruszył w ostatnim czasie ksiądz Sebastian Picur na TikToku, odpowiadając na pytanie jednej z internautek.

Mam chrzest, komunię, bierzmowanie. Na religię przestałam chodzić dopiero w technikum ze względu na niemiłą katechetkę. Czy nie mogę wziąć ślubu kościelnego? - zapytała jedna z internautek.

Ku zdziwieniu wielu, duchowny odpowiedział, że "w takiej sytuacji ksiądz może zasugerować (wymagać) uzupełnienia materiału związanego z katechezą".

Warto jednak wiedzieć, że świadectwo nauki religii nie figuruje w oficjalnych wykazach dokumentów wymaganych do zawarcia ślubu konkordatowego. Niemniej jednak coraz częściej słyszy się o duchownych, którzy wymagają takiego poświadczenia. Wypowiedź księdza Picura spotkała się z żywą reakcją w komentarzach, wywołując zdziwienie, a nawet oburzenie.

A od kiedy ksiądz sprawdza świadectwo przy ślubie?

Chore! Róbcie dalej te swoje nakazy, zakazy, wymysły i farmazony, ale nie płaczcie później, że ludzie się od Kościoła odwracają.

Za odpowiednią sumę pieniędzy to w pakiecie przy ślubie masz chrzest, komunię i bierzmowanie. Tyle warty jest ten cały Kościół - czytamy w sekcji komentarzy pod TikTokiem.

