Te muzea w Lublinie powinien odwiedzić każdy! Sprawdź nasze TOP 5

QUIZ. Pamiętasz, jak to leciało? Przy tych hitach każdy tupie nóżką. My zaczynamy, ty kończysz!

Muzeum Narodowe w Lublinie

Lubelskiego zamku chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, bo jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w mieście. To właśnie w nim mieści się Muzeum Narodowe w Lublinie. Znajdziecie tu zarówno zapadające w pamięć wystawy stałe, jak i inspirujące ekspozycje czasowe. Zwiedzający mogą odwiedzić tam także m.in. Kaplicę Trójcy Świętej i Basztę z tarasem widokowym. Wstęp do Muzeum Narodowego w Lublinie jest płatny.

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

Państwowe Muzeum na Majdanku to miejsce upamiętniające ofiary II wojny światowej. Mieści się na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. W muzeum można zobaczyć obiekty muzealne bezpośrednio związane z eksterminacją ludności, do jakiej dochodziło na tym obszarze w trakcie wojny. Zwiedzający mogą zapoznać się między innymi z tym, jak wyglądały poszczególne baraki obozowe, komory gazowe i krematorium; można także obejrzeć tematyczną wystawę multimedialną. Wstęp do Państwowego Muzeum na Majdanku jest bezpłatny (płatne są oprowadzania z przewodnikiem).

Żęcie w Lublinie, czyli jak się drzewiej żniwowało. W lubelskim skansenie odbyły się żniwa. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Muzeum Wsi Lubelskiej

Lubelski skansen to wyjątkowy punkt na mapie Lublina. Wyjątkowy, bo to właśnie to miejsce, mimo że jest położone w przestrzeni miasta, pozwala poczuć prawdziwy klimat dawnej wsi. Muzeum podzielone jest na kilka charakterystycznych sektorów, a na jego terenie znajdziecie między innymi pokryte strzechą chaty oraz zwierzęta gospodarskie, które dodają mu uroku. Często organizowane są tu także wydarzenia, które jeszcze bardziej przybliżają odwiedzającym dawne życie na wsi (np. pokaz żniwowania czy wykopki kartoflane). Wstęp do Muzeum Wsi Lubelskiej jest płatny.

Muzeum Motoryzacji – „Jaro Retro Auto Classic Garage”

To nowe muzeum, które pojawiło się na mapie Lublina w maju bieżącego roku. Mieści się ono w w przeszklonej hali przy ul. Jana Kasprowicza 32. To właśnie tam znajdziecie pierwszą na Lubelszczyźnie stałą ekspozycję około 30 motoryzacyjnych klasyków, w tym na przykład Forda A z 1929 r. Podczas odwiedzin w tym muzeum motoryzacji warto także zerknąć na imponującą kolekcję około 150 modeli samochodów i obejrzeć pokazy multimedialne. Wstęp jest płatny.

Regionalne Muzeum Cebularza w Lublinie

To miejsce, w którym każdy może spróbować swoich sił przy wypieku lubelskiego cebularza. Muzeum to oferuje interaktywne pokazy, w trakcie których prezentowana jest historia Lublina oraz daje możliwość wzięcia udziału w warsztatach z jego przygotowania. Wstęp do Regionalnego Muzeum Cebularza w Lublinie jest płatny. Wymagana wcześniejsza rezerwacja.