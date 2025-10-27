Te banknoty stracą ważność w 2025 roku. Masz je w domu? Wymień!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-27 23:30

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że nie wszystkie banknoty, które mamy w portfelu, zachowują ważność bezterminowo. W niektórych przypadkach nasze pieniądze mogą stracić wartość i przestać być prawnym środkiem płatniczym. Warto więc sprawdzić, czy wśród domowych oszczędności nie trzymasz takich banknotów, bo już w 2025 roku mogą nadawać się tylko do wymiany!

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI W centrum obrazu znajduje się rozłożony wachlarz banknotów o nominale 200, częściowo widoczny jest również nominał 2000 na banknocie w tle. Dominują odcienie zieleni, bieli, fioletu i szarości. Na banknotach widoczny jest profil postaci w koronie. Banknoty ułożone są na ciemnoszarym, jednolitym tle.
  • Mało kto wie, że nie wszystkie banknoty zachowują ważność bezterminowo, a niektóre z nich mogą stracić wartość już w 2025 roku.
  • Banknoty uszkodzone, zniszczone lub przerobione tracą status prawnego środka płatniczego, co oznacza, że sprzedawca może odmówić ich przyjęcia.
  • Sprawdź, czy masz w domu banknoty, które mogą stracić ważność i dowiedz się, gdzie możesz je wymienić, zanim będzie za późno!

Te banknoty nadal są w obiegu

W Polsce obowiązują banknoty wprowadzone do obiegu przez Narodowy Bank Polski (NBP). Pełnoprawnym środkiem płatniczym są zarówno banknoty emitowane od 1995 roku, jak i te zmodernizowane w 2014 roku, o odświeżonym wyglądzie i zabezpieczeniach. W obiegu pozostają więc następujące nominały: 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotych. Nie wszystkie banknoty zachowują jednak swoją wartość na zawsze.

Takimi pieniędzmi nie zapłacisz. Te straciły ważność

Nie wszystkie banknoty, które trzymamy w portfelu, są w idealnym stanie. Tymczasem prawo jasno wskazuje: uszkodzone, zniszczone lub przerobione pieniądze tracą ważność. Do takich banknotów należą te:

  • przedarte, naddarte, postrzępione lub sklejone,
  • mocno zabrudzone, zaplamione, odbarwione,
  • z ubytkami papieru, przypalone, zamazane lub zniszczone przez wodę,
  • z usuniętym fragmentem zabezpieczeń.

Sprzedawca w sklepie ma prawo nie przyjąć takiego banknotu, a klient odmówić przyjęcia uszkodzonych pieniędzy w ramach reszty. W praktyce oznacza to, że taki banknot przestaje być ważnym środkiem płatniczym i należy go wymienić. Jeśli masz więc w domu banknoty uszkodzone, lepiej je wymienić, bowiem nie mają już one wartości.

Jak wymienić zniszczony banknot?

Zniszczone lub podarte pieniądze można wymienić. Wystarczy udać się do:

  • Dowolnego banku komercyjnego - przyjmie on lekko uszkodzone banknoty (np. naderwane czy zabrudzone).
  • Narodowego Banku Polskiego (NBP) - w przypadku poważnie uszkodzonych banknotów.

NBP wymienia takie pieniądze nieodpłatnie, o ile da się potwierdzić ich autentyczność i wartość.

