Chełm. Koledzy 19-letniego Szymona chcą jego wypuszczenia z aresztu

Czy 19-letni Szymon C. opuści areszt i napisze maturę? Pierwsze egzaminy zaczynają się po długim weekendzie majowym, a w środę, 30 kwietnia, jak informuje "Fakt", Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrzy zażalenie obrońców chłopaka na decyzję o jego tymczasowym zamknięciu. Z kolei Prokuratura Rejonowa w Chełmie zignorowała wcześniej petycję, jaką złożyli w jednostce koledzy 19-latka z II LO w Chełmie. Ponad 400 osób chciało, by Szymon został zwolniony z aresztu, ale tylko na czas matur.

- Uczniowie nie podważają jego winy, ale chcą, by umożliwiono mu podejście do matury, co byłoby dla niego celem w tej trudnej sytuacji – powiedział portalowi Nowytydzien.pl Zbigniew Niderla, dyrektor placówki, który zapowiadał, że podobny wniosek, wraz z opinią wychowawcy, złożą też nauczyciele.

Jak tłumaczył dyrektor, miało to umożliwić 19-latkowi kontynuację nauki już po niechybnym skazaniu i trafieniu do więzienia.

Szymon C. to domniemany sprawca śmiertelnego wypadku na ul. Ogrodowej w Chełmie. 30 marca br. chłopak wiózł toyotą avensis aż 9 swoich znajomych w wieku 17-19 lat, z czego dwóch siedziało w bagażniku. Kierujący stracił z nieznanych przyczyn panowanie nad autem, po czym uderzył w latarnię i ogrodzenie, a następnie dachował. Na miejscu zginęło dwóch 18-latków, a w organizmie Szymona C. policjanci ujawnili ponad 2 promile alkoholu.