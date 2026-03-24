Sztuczna inteligencja w służbie leków. Nowy kierunek badań KUL

Marta Grabiec
2026-03-24 13:56

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otwiera w Stalowej Woli Instytut Nauk Farmaceutycznych, który ma rozwijać nowoczesne badania, w tym ścieżkę „AI w lekach”. Nowa jednostka to nie tylko inwestycja w naukę, ale także impuls dla miasta i regionu oraz szansa dla młodzieży zainteresowanej kierunkami medycznymi.

Nowy instytut i nowe kierunki badań

Obok już funkcjonujących instytutów Nauk Biologicznych, Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych, KUL powołuje kolejną jednostkę w ramach Collegium Medicum. Instytut Nauk Farmaceutycznych ma wzmacniać potencjał uczelni i jednocześnie rozwijać zaplecze naukowo-badawcze całego uniwersytetu.

– Wzmacniając i rozwijając potencjał naszej uczelni chcemy również wzmocnić potencjał Stalowej Woli. Myślimy tu o swoistej synergii miasta z uniwersytetem – mówi prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Jednym z kluczowych kierunków działalności nowej jednostki będzie rozwijanie ścieżki naukowej „AI w lekach”. Instytut ma być także jednostką parametryzowaną, co oznacza, że będzie podlegał ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego Stalowa Wola?

Decyzja o lokalizacji instytutu nie jest przypadkowa. Katolicki Uniwersytet Lubelski od lat jest obecny w Stalowej Woli i posiada tam kampus z nowoczesnymi laboratoriami. To właśnie one mają zostać wykorzystane do prowadzenia badań farmaceutycznych.

– Katolicki Uniwersytet Lubelski jest obecny w Stalowej Woli od dekad, co było możliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności, zarówno miasta, jak i regionu – podkreśla rektor.

W ostatnich latach infrastruktura była wykorzystywana w coraz mniejszym stopniu, m.in. z powodu spadku liczby studentów i migracji młodzieży do większych ośrodków. Nowa inwestycja ma odwrócić ten trend i przywrócić kampusowi naukowe życie.

– Będziemy chętnie zapraszać do współpracy chemików, biologów, medyków i inne specjalizacje, które wpisują się w obszar nauk farmaceutycznych – zapowiada ks. prof. Kalinowski.

Na znaczenie inwestycji dla miasta zwraca uwagę także prezydent Stalowej Woli. – Dla nas KUL znaczy rozwój. Dużemu zapleczu firm potrzebna jest nauka – zaznacza Lucjusz Nadbereżny.

Współpraca z liceami i inwestycja w młodzież

Nowy instytut to nie tylko badania, ale również działania edukacyjne. Wydział Medyczny KUL podpisał umowy o współpracy z dwoma stalowowolskimi liceami: I LO im. KEN oraz SLO im. Cypriana Kamila Norwida.

Uczelnia objęła patronatem klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W ramach współpracy zaplanowano wspólne inicjatywy dydaktyczne, naukowe i kulturalne.

– Naszym zamiarem jest przygotowywać młodzież do wyboru drogi życiowej już na etapie szkoły średniej. Chcemy zaszczepić wśród młodych ludzi umiłowanie nauk medycznych – podkreśla prof. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Medycznego KUL.

Jak zauważa dyrektor SLO, współpraca z uczelnią może realnie wpłynąć na rozwój uczniów. – Współpraca z uczelnią pozwoli uczniom częściej i bardziej skutecznie zgłębić biologię i chemię – mówi Marek Czopor.

Nowy instytut i rozwijane partnerstwa pokazują, że KUL stawia na nowoczesne technologie, współpracę z regionem i budowanie ścieżek edukacyjnych już od poziomu szkoły średniej.

